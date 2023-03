Elon Musk prende in giro un dipendente di Twitter in sedia a rotelle

Haraldur Thorleifsson è un uomo affetto da distrofia muscolare che vive in Islanda e ha circa 141mila follower su Twitter. Un descrizione fatta di punti apparentemente sconnessi, che si incontrano invece all’interno di una spiacevole vicenda firmata Elon Musk.

Thorleifsson e Musk

Thorleifsson fino a poco tempo fa lavorava al social dell’uccellino. Un giorno, effettuando l’accesso al suo computer per svolgere un lavoro, si è ritrovato bloccato. Insieme ad altri duecento. Se inizialmente aveva pensato di essere rimasto senza lavoro – a causa dei licenziamenti messi in atto da Elon Musk da quando ha rilevato l’azienda –, dopo nove giorni senza risposta da Twitter l’uomo ha deciso di twittare a Musk per cercare in qualche modo una risposta: «Forse se abbastanza persone ritwittano mi risponderai qui?» aveva scritto. La risposta è arrivata. Surreale. Musk lo ha interrogato sul suo lavoro, mettendo poi in dubbio la sua disabilità. Durante lo scambio di risposte in corso su Twitter, Thorleifsson ha detto di aver ricevuto un’email in cui ha appreso di non essere più impiegato.

Chi è il disabile licenziato da Elon Musk

Era entrato in Twitter nel 2021, quando la società – sotto la gestione precedente – ha acquisito la sua startup Ueno. Ma ora, dopo il licenziamento dal social, cosa farà nella vita Thorleifsson? C’è già una risposta: «Aprirò molto presto un ristorante nel centro di Reykjavik che prenderà il nome da mia madre» ha twittato.