Elon Musk promette la connessione totale in tutto il mondo

Milano, 26 ago. (askanews) – Una copertura totale in ogni angolo del pianeta, anche nei posti più remoti e irraggiungibili dal segnale. E’ quanto promette Elon Musk, visionario patron di Tesla e Space X, nell’annunciare una colloborazione con l’operatore telefonico T-Mobile per raggiungere questo obiettivo entro un anno: i satelliti SpaceX si collegheranno direttamente ai telefoni T-Mobile per portare il servizio telefonico nei luoghi più isolati, oltre la portata delle torri cellulari, bypassando server, provider e cavi sotterranei.

“Abbiamo tutti letto di qualcuno che, diciamo, ha fatto un’escursione e si è perso e forse è morto di sete o per troppa esposizione, o di qualcuno che è rimasto bloccato in una bufera di neve ed è morto per congelamento – ha spiegato Musk dal palco di Boca Chica, Texas, dove si trova la base spaziale di SpaceX

“Si potrebbe plausibilmente rimanere bloccati su un’isola deserta e parlare a un pallone da basket.

Ma ora possiamo chiedere aiuto. Quindi la cosa che penso sia davvero profonda di ciò che stiamo annunciando oggi è che salverà vite”.

Un progetto che punta a cambiare la storia della comunicazione per miliardi di persone. Già, perché l’accesso a internet via satellite esiste da tempo ma oggi servono apparecchi speciali non alla portata di tutti. L’obiettivo di Musk è portare la connessione garantita dai migliaia di satelliti Starlink lanciati nello spazio da Space x in ogni smartphone normale.

Si partirà con gli utenti T-Mobile negli Stati Uniti. Ma il piano a lungo termine è più ambizioso. Il servizio consentirà invio di messaggi di testo e la ricezione dalla fine del 2023. A seguire si attiverà anche la possibilità di voce, immagini e video, se l’area mobile sarà abbastanza libera. Ipotesi che nei luoghi normalmente irragiungibili è abbastanza concreta.