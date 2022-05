Da sempre fan sfegatato del tenore ed in particolare della sua "Con te partirò" Elon Musk scrive ad Andrea Bocelli per la morte della madre

Elon Musk scrive ad Andrea Bocelli per la morte della madre Edi Aringhieri, avvenuta sabato 28 maggio 2022. Il tweet del patron di Tesla, che ha taggato il tenore in una delle sue interpretazioni più sentite, ha voluto omaggiare Bocelli e fargli sentire la vicinanza di Musk in un momento così difficile.

Il patron di Tesla e SpaceX ha scritto “Con te partirò” su Twitter citando uno dei brani più famosi del tenore 63enne, questo subito prima di postare anche l’iconica “Ave Maria”.

Con te … partirò — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2022

Elon Musk scrive ad Andrea Bocelli

Tutto questo taggando Bocelli in una interpretazione struggente. E il pensiero che Musk ha avuto nei confronti di Bocelli ha trovato il favore incondizionato di decine di migliaia di follower, che si sono tutti uniti a Musk nel fare le condoglianze ad Andrea Bocelli. Il tenore è di fatto un beniamino della musica mondiale e la scelta di Elon Musk ha amplificato in un certo senso l’empatia nei confronti del difficile momento del cantante italiano.

Musk fan di Bocelli da sempre

Ad onor del vero c’è anche un fatto empirico: Musk è sempre stato un fan del brano con cui Bocelli esordì al Festival di Sanremo nel 1995. A suo tempo, come riportano i media, in una intervista disse che: “Penso che ‘Con Te Partirò’ sia una canzone incredibilmente bella. È davvero calmante. Ed è davvero una bellissima canzone”.