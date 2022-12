Decisamente è inarrestabile ed altrettanto decisamente è un Ceo spiazzante in ogni senso: Elon Musk smantella il comitato di controllo di Twitter e il proprietario del social che cinguetta compie l’ennesima mossa a sorpresa contro i “suoi” dirigenti.

Tutto sarebbe accaduto nelle ore scorse, secondo quanto riportano i media Usa e la nostra Ansa.

Musk smantella il comitato di controllo di Twitter

A quanto pare Elon Musk lo ha fatto davvero ed ha smantellato per intero il comitato per la sicurezza di Twitter. Si tratta di quel gruppo dirigenziale con mansioni molto cruciali creato nel 2016 per affrontare lo sfruttamento minorile, i discorsi di odio, il suicidio e altri problemi sulla piattaforma.

A lanciare per primo la notizia poi ripresa dalle agenzie è stato il Washington Post, citando una email inviata ai quasi 100 consiglieri del comitato.

La “bomba” un’ora prima di un summit Zoom

Secondo quella notizie il comitato è stato sciolto meno di un’ora prima dell’attesa riunione del Trust and Safety Council che via Zoom avrebbe dovuto discutere degli ultimi sviluppi della vicenda. Una vicenda che proprio recentemente aveva visto Musk essere spinto dall’Ue ad esercitare un maggior controllo e dallo stesso presidente francese Emmanuel Macron con cui il miliardario aveva avuto un incontro a New Orleans pochi giorni fa.