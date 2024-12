Elt Group presenta i risultati del 2024

Roma, 20 dic. (askanews) – Conferenza stampa di fine anno per ELT Group nella sede romana. Presentati i risultati del 2024 tra cui l’aver centrato il piano strategico con un volume di ordini d’acquisto più alto della storia del gruppo. Aumentati i dipendenti ed aperte nuove sedi. Un’azienda solida che guarda al futuro con ottimismo e nuove sfide da affrontare. Risultati presentati dal CEO & COO di ELT Group, Domitilla Benigni:

“Si chiude un anno bellissimo, interessante, molto difficile ma di grandi successi. Chiuderemo con un valore della produzione superiore ai 350 milioni e un’acquisizione ordini veramente incredibile perché più di 450 milioni, forse il risultato più importante degli ultimi anni. Tante cose nuove, tanti domini in cui Elettronica ha inserito i nuovi prodotti e quindi una crescita generale di tutta l’azienda. Facciamo una pianificazione aziendale di strategia a dieci anni che già nei prossimi tre anni comunque ci fa vedere come continua. Quindi è un piano solido, un piano resiliente che per un’azienda è molto importante perché non è una crescita di picco di quest’anno ma è una cosa che continuerà”.

Negli ultimi 7 anni ELT ha conseguito la certificazione Great Place to Work e nel 2024 si è confermata, per il terzo anno consecutivo, tra le “Best managed companies” di Deloitte, unica realtà del settore della difesa e unica azienda del Lazio. Infine, anche quest’anno l’azienda ha ottenuto il primo premio del Settore “Industria” al Welfare Index promosso da Generali.