ELT Group presenta i risultati del 2025

Roma, 19 dic. (askanews) – ELT Group, da oltre 70 anni, è leader mondiale nei sistemi di Difesa elettronica. Presso la sede dell’azienda, si è tenuta una conferenza stampa che ha ricapitolato i risultati che sono stati raggiunti nel 2025. Ha parlato in merito Domitilla Benigni, CEO & COO di ELT Group: “Il 2025 è stato un anno veramente importante, non solo per una crescita a livello di ordini, ma soprattutto stiamo costruendo i prossimi anni di consolidamento di una dimensione veramente importante per l’azienda.

In linea col nostro piano strategico avevamo previsto una crescita in termini di business, in termini di competenze, in termini anche di catalogo prodotti. Ecco, stiamo costruendo in questi anni tutte queste leve per affrontare questo salto con gli strumenti giusti”.

Un 2025 positivo e di grande crescita per ELT Group, che ha migliorato ulteriormente il trend positivo degli scorsi anni. Ma l’azienda non si ferma qui e guarda con fiducia alle prossime sfide da affrontare e ai risultati che vuole raggiungere.

“Stiamo allargando a nuove geografie e stiamo allargando in domini anche adiacenti a quello della difesa elettronica, trainati da questi grandi investimenti in tecnologia che abbiamo fatto negli ultimi anni e che continueremo a fare. Sicuramente si aprono i domini della Cyber, i domini della difesa elettronica dallo spazio, i domini degli antidroni, i domini dei droni, quindi di sensori che noi stiamo sviluppando da mettere a bordo dei droni. C’è quindi una crescita in tutte le direttrici, perché questo si porta dietro anche investimenti nelle strutture, quindi nei laboratori, nei tool, nella strumentazione” ha continuato Benigni.

In linea con la crescita aziendale, aumenta anche il numero di dipendenti, con 216 assunzioni nel 2025.

“Il tema delle competenze è cruciale, perché comunque abbiamo bisogno di competenze soprattutto nelle materie steam, ed è un problema un po’ generale. Però siamo fiduciosi perché abbiamo costruito delle basi solide. Sappiamo che dobbiamo affrontare i prossimi anni molto intensi, difficili, ma sicuramente è una sfida che ci sentiamo di affrontare. Abbiamo tutte le armi a posto, siamo sicuramente pronti. Saranno anni importanti, difficili, ma di grandissima soddisfazione” ha concluso Benigni.

Numeri che hanno permesso a ELT Group di conseguire la certificazione “Great Place to Work”, e di essere inserita nella Best Workplaces Italia 2025, classifica delle migliori aziende per cui lavorare in Italia, posizionandosi al 12mo posto.