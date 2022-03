Elton John, 75 anni da superstar e ancora in concerto

Roma, 25 mar. (askanews) – Buon compleanno sir Elton John: il 25 marzo la superstar inglese compie 75 anni, ma giura che continuerà a fare musica.

Una vita di successi, un’autobiografia e un film biografico che ha sbancato, una grande amicizia con lady Diana, l’attivismo sempre per i diritti lgbt e per la lotta all’AIDS per cui ha creato una Fondazione. Due figli con il marito, il regista canadese David Furnish.

Un lungo cammino da Reginald Kenneth Dwight, il ragazzino di Pinner nel Middlesex, alla star del rock e del pop di fama mondiale che da cinquant’anni dissemina successi come Crocodile Rock, Nikita, Candle in the Wind, Rocket Man.

I social traboccano di auguri.

Come tanti divi ha più volte annunciato il ritiro dalle scene ma non riesce a staccarsi. Il suo Elton John Farewell Yellow Brick Road The Final Tour, la tournéee dell’addio, conta trenta date in Europa e Nord America; il 4 giugno a San Siro è previsto quello che dovrebbe essere il suo ultimo concerto in Italia.