Elton John, paura in volo: guasto all'aereo

(Adnkronos) – Paura e atterraggio d'emergenza per Elton John, costretto a rientrare al Farnborough Airport con il suo aereo privato dopo un problema idraulico a 3000 metri. L'aereo, come documenta un video diffuso dal tabloid The Sun, è atterrato dopo 2 tentativi andati a vuoto.

La manovra è stata portata a termine in condizioni proibitive, con raffiche di vento a circa 120 km orari. Elton John, 74 anni, qualche ora dopo la disavventura è salito su un altro aereo ed è partito per gli Stati Uniti.