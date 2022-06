Il Daily Mail pubblica una serie di scatti con Elton John sulla sedia a rotelle in Germania e sale l'inquietudine anche per il Giubileo della Regina

Lui, Elton John viene avvistato e fotografato sulla sedia a rotelle in Germania e l’immagine del cantante in una condizione decisamente precaria preoccupa molto i fan che sono tuttavia abituati ai problemi di salute ormai ricorrenti della rockstar del Regno Unito.

Quello che di Elton John salta da sempre subito all’occhio è l’estro assoluto del suo outfit ma ci sono circostanze in cui perfino l’eclatanza di quel che sir Elton indossa arretra rispetto a quel che Elton John fa o sta vivendo in quel momento.

Elton John sulla sedia a rotelle a Lipsia

E neanche stavolta l’idolo rock ha fatto eccezione: il suo improbabile pigiama ha fatto un passo indietro rispetto al fatto che il cantante di “Don’t Let the Sun Go Down on Me” si tesse postando su una sedia a rotelle all’aeroporto di Lipsia in Germania venerdì 27 maggio.

Ma perché era anche su una sedia a rotelle? Non ci sono fonti ufficiali che abbiano dato una spiegazione e non esistono note dello staff in ordine a quella condizione improvvisa.

A rischio il Giubileo della Regina?

L’unica cosa che si sa è che Elton John già in passato ebbe problemi ortopedici: nel 2019 la leggenda del pianoforte rock ebbe una noia simile e fu visto nella Galleria Virtuale degli Uffizi a Firenze.

Le foto sono state pubblicate dal Daily Mail ed arrivano a pochi giorni di distanza dell’esibizione di Elton al concerto Party At The Palace come parte della celebrazione del Queen’s Platinum Jubilee.