Eluned Morgan eletta prima First Minister donna del Galles

Roma, 6 ago. (askanews) – Eluned Morgan è la prima First Minister donna del Galles dopo che i deputati del parlamento decentrato l’hanno eletta per sostituire Vaughan Gething, rimasto appena 4 mesi in carica. “È il più grande onore della mia vita essere davanti a voi oggi come la prima donna First Minister del Galles”, ha detto Morgan nel suo discorso.

“Mentre assumo il ruolo della leadership, prometto di onorare i loro successi (dei predecessori, ndr) e di aggiungere il mio contributo distintivo a questa eredità. Magari con un vibrante tocco di colore: gli abiti grigi sono fuori moda”.

“Questo è un giorno storico dato che una donna diventa il First Minister del Galles per la prima volta nella nostra storia”.

“Donne che guardano oggi: dovete sapere che il vostro potenziale è illimitato. Il percorso verso la leadership ora non è solo una possibilità, è una realtà. E attendo con impazienza il giorno in cui una donna che diventerà First Minister non sarà più straordinaria ma una parte normale della nostra vita politica gallese”.

“In un mondo in cui le cose che ci dividono vengono amplificate ed enfatizzate, a volte a scopo di lucro, voglio chiarire che sarò un First Minister che ascolta. Ascolterò tutti, non solo quelli che gridano più forte o che hanno più potere”.