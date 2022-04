Elvira Nabiullina, la donna che può avviare il golpe contro Putin 

Con le sue impietose analisi economiche senza alcun "upgrade di propaganda" Elvira Nabiullina è di fatto la donna che può avviare il golpe contro Putin

Con le sue impietose analisi economiche Elvira Nabiullina è di fatto la donna che può avviare il golpe contro Putin. Come? Mettendo in moto la rivolta degli oligarchi con il solo input che li convincerebbe a ribellarsi: quello della crisi dei profitti.

E nel rispondere ad una domanda di Veronica Gentili a Controcorrente il giornalista e scrittore Giorgio dell’Arti ha fatto capire di vedere nella governatrice della Banca Centrale russa il “grimaldello” per fermare la guerra.

Nabiullina e il golpe contro Putin

Dell’Arti, che è anche autore della biografia “Le guerre di Putin”, ha spiegato: “Gli oligarchi sono un elemento chiave per capire l’ascesa di Putin al potere”. Il dato è che ora che stanno perdendo vagonate di soldi per via della guerra e delle sanzioni, qualcosa potrebbe cambiare nel cerchio magico di Putin: “Questo ci fa credere che ci sia una sofferenza da parte loro.

Poi non sono mancati vari segnali di incertezza: pensiamo a Lavrov che all’inizio sembrava contrario e poi si è allineato; la stessa cosa è successa al ministro Shoigu che è scomparso e poi riapparso recentemente”.

Gli oligarchi infedeli perché impoveriti

E in chiosa: “Penso però che il punto di crisi più forte sia della signora Elvira Nabiullina, di cui ci occupiamo poco: è una bravissima economista, oltre ad essere la governatrice della banca centrale russa”.

Per Dell’Arti Putin “è un uomo nato per governare e comandare, a me sembra un uomo più solido di quello che gli occidentali cercano di farci credere. Magari si è sbagliato a fare la guerra in Ucraina, ma questo è un altro discorso”.