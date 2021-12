Ema: con variante Omicron maggior parte dei casi lievi

Milano, 9 dic. (askanews) – L’Ema ha fatto sapere che secondo dati preliminari la variante Omicron provoca una malattia con sintomi lievi per la maggior parte. “Attualmente non è chiaro fino a che punto Omicron possa sostituire Delta come virus dominante. Da notare che oggi i casi sembrano essere per lo più lievi, tuttavia abbiamo bisogno di raccogliere più prove per determinare se lo spettro della gravità della malattia causata da Omicron è diverso da quello di tutte le varianti che sono circolate finora.

Solo il tempo potrà dirlo”, ha spiegato Marco Cavaleri dell’Agenzia europea del farmaco.