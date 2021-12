Ema: non sappiamo se servirà un vaccino adattato per Omicron

Roma, 21 dic. (askanews) – L’Ema, agenzia europea per i medicinali, ha annunciato di non sapere se i produttori di vaccini dovranno adattare i loro sieri anti-Covid per contrastare la variante Omicron, attualmente molto contagiosa.

“Con cinque vaccini e sei trattamenti siamo in una posizione più forte dell’anno scorso. Abbiamo molti più strumenti a nostra disposizione”, ha spiegato Emer Cooke, a capo di Ema.

“Fatemi sottolineare che non c’è una risposta ora per dire se avremo bisogno di un vaccino adattato con una composizione diversa per combattere questa o un’altra variante”, ha aggiunto Cooke.