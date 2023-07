Giorgia ed Emanuel Lo in vacanza in Salento: karaoke in macchina e baci in sp...

Giorgia ed Emanuel Lo in vacanza in Salento: karaoke in macchina e baci in sp...

Dai karaoke in auto ai viaggi in auto e ai baci sulla spiaggia, Emanuel Lo e Giorgia si sono regalati una vacanza in Salento.

Emanuel Lo e Giorgia hanno deciso di concedersi una vacanza in Salento prima di dare inizio agli show estivi e hanno deciso di condividere alcuni scatti con i fan sui social.

Giorgia ed Emanuel Lo in vacanza in Salento: karaoke in macchina e baci in spiaggia

Portati a temine gli impegni lavorativi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, Giorgia e il compagno Emanuel Lo hanno deciso di concedersi una vacanza prima di dare il via agli spettacoli estivi.

La coppia è andata in Salento per dedicarsi il meritato relax, senza però rinunciare alla loro passione in comune: la musica. Così hanno deciso di condividere alcuni rari momenti della loro piccola fuga sui social che li ritraggono alle prese con karaoke a squarcia gola, viaggi in macchina e balli e baci in spiaggia.

La storia d’amore

Giorgia ed Emanuel stanno insieme da oltre vent’anni. Per oltre due decenni, sono sempre stati molto attenti a stare lontani dai riflettori e a proteggere la loro privacy e quelle del figlio Samuel. A diffondere uno dei pochi momenti della loro vita privata è stato il settimanale Chi lo scorso maggio.

La storia d’amore tra la cantante e il ballerino è cominciata all’inizio del nuovo millennio, poco dopo la fine della relazione di Giorgia con Alex Baroni, prematuramente scomparso a 35 anni a causa di un incidente stradale.

La coppia si è conosciuta sul palco, come ha raccontato il maestro di Amici in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Impazzivo già per lei e tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati”, ha detto.

A Verissimo, invece, Giorgia ha rivelato: “Quando ci siamo incontrati, io era ragazza e lui ragazzino. Abbiamo questi otto anni di differenza: lui ne aveva 23 e io 31. Io avevo un preconcetto: gli dicevo sempre: ‘mi lascerai perché sono più vecchia’”.