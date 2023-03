Emanuel Lo: "Grazie a Maria e Lorella sono tornato a ballare"

Emanuel Lo ha confessato che è grazie a Maria De Filippi e Lorella Cuccarini se è tornato a ballare. Il prof di danza di Amici si è raccontato a cuore aperto.

Emanuel Lo: il ringraziamento a Maria e Lorella

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Emanuel Lo ha parlato della sua avventura ad Amici. Dopo 15 anni è tornato a ballare solo grazie a Lorella Cuccarini e Maria De Filippi, per cui non può fare altro che ringraziarle. Ha dichiarato:

“Il ritorno è stato al Serale di Amici e solo Maria De Filippi poteva convincermi a farlo. Ero in ansia totale. Dicevo a Lorella che non sarei mai riuscito a ballare come da ragazzo”.

Il consiglio di Lorella Cuccarini

Emanuel Lo era molto agitato per l’esibizione ad Amici, ma Lorella è riuscito a supportarlo. Ha raccontato che la collega, davanti alla sua ansia, è scoppiata a ridere. Il prof di danza ha ammesso:

“Mi ha riso in faccia. Mi chiedeva se stessi scherzando. In effetti ho ritrovato su quel palco la stessa intesa con lei di un tempo. E poi le sfide tra professori sono un pretesto troppo divertente per tirarsi indietro”.

Emanuel Lo: perché ha smesso di ballare?

Emanuel Lo ha smesso di ballare quando aveva 29 anni. Perché ha fatto questa scelta? Il prof di Amici ha raccontato: