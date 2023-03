Emanuel Lo, la confessione su Giorgia: "Prima di conoscerla impazzivo per lei"

Emanuel Lo ha svelato alcuni inaspettati retroscena sulla sua importante storia d’amore con Giorgia, a cui è legato da ormai 20 anni.

Emanuel Lo: la confessione su Giorgia

Giorgia ed Emanuel Lo hanno formato insieme una coppia unita e longeva e i due hanno avuto insieme un unico figlio, Samuel. Per la prima volta il ballerino, da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ha svelato alcuni retroscena sul suo legame con la cantante e su come sarebbe sbocciato il loro grande amore. “Lei è una mia fan sfegatata. Siamo discreti ma il nostro rapporto nasce sul palco. Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati”, ha dichiarato.

Di recente Giorgia ha lodato la sua appassionata esibizione con Lorella Cuccarini ad Amici e ha dato prova di non essere gelosa del suo compagno (che, al termine dell’esibizione, ha dato un bacio alla sua collega). In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sulla vita privata di Giorgia che, con Emanuel Lo al suo fianco, ha sempre difeso la sua privacy.