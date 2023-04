Ospite a Verissimo il ballerino Emanuel Lo ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Giorgia.

Giorgia e Emanuel Lo: i retroscena

Giorgia e Emanuel Lo stanno insieme da oltre 20 anni e hanno avuto un figlio, Samuel. Il ballerino nelle ultime ore è stato ospite a Verissimo dove ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata al fianco della cantante. Giorgia infatti in passato si è giocosamente lamentata perché lui non le avrebbe insegnato a fare il moonwalkin, ossia il passo di danza reso leggendario da Michael Jackson.

Emanuel Lo a sua volta ha replicato scherzosamente che anche lei avrebbe deluso le sue aspettative perché non canterebbe mai in casa, e quindi non condividerebbe con lui il suo grande dono per il canto. “Però, in compenso abbiamo fatto tanti lavori insieme”, ha concluso ironico il ballerino. I due si sono innamorati 20 anni fa durante un tour della cantante e a tal proposito Emanuel Lo ha dichiarato: “Anche lì, dicevo no, non posso mischiare lavoro e amore. Invece, poi, ha vinto l’amore. E’ andata così, sono passati vent’anni e menomale”. Lui e Giorgia hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo ma non hanno fatto segreto di essere più uniti ed innamorati che mai.