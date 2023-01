Emanuela Folliero, brutto incidente domestico: "E' arrivata l'ambulanza"

Emanuela Folliero ha avuto un brutto incidente domestico che avrebbe potuto essere fatale.

Fortunatamente, si è trattato solo di un grande spavento ma è dovuta comunque intervenire l’ambulanza.

Ospite della trasmissione radiofonica Trends & Celebrities di RTL 102.5, Emanuela Folliero ha raccontato di aver avuto un brutto incidente domestico. Lo scorso 6 gennaio era a casa con la sua famiglia, quando ha inavvertitamente preso una scossa di energia elettrica. E’ caduta a terra e il figlio ha prontamente chiamato l’ambulanza.

Fortunatamente, non è successo nulla di grave, ma ha rischiato grosso.

Emanuela ha raccontato:

“Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene. Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave. Solo tanta paura”.