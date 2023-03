Emanuela Orlandi, il fratello Pietro sul voto della Commissione d'inchiesta: "Sono fiducioso"

La Commissione parlamentare di inchiesta ha ottenuto l’ok dalla Commissione Affari costituzionali della Camera. Nella giornata di lunedì 20 marzo, la commissione si è esprimerà in Aula sul caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Il fratello della giovane scomparsa nel 1983, Pietro Orlandi, intervenuto all’Adnkronos, si è detto fiducioso “che parta la Commissione parlamentare di inchiesta e sono fiducioso che possa veramente chiarire molti passaggi oscuri di questi 40 anni”.

Emanuela Orlandi, parla il fratello Pietro: “Lunedì sarò in aula”

Pietro Orlandi ha spiegato che in quell’occasione sarà in aula, precisando anche che “ho riscontrato un’enorme fiducia di tutte le persone che ho incontrato in ambito politico su questa proposta, dai presidenti di Camera e Senato al sottosegretario Alfredo Mantovano ai vari capigruppo”.

“È ora di fare chiarezza”

Non ultimo Pietro Orlandi – si legge ancora – ha anche osservato: “Ho sentito la voglia e la volontà di accelerare i tempi, qualcuno mi ha detto che era un dovere da parte dello Stato. È ora di fare chiarezza ed è il proposito che ho riscontrato in tutte le persone che ho incontrato, convinte che uno Stato laico abbia il dovere di fare chiarezza sulla vicenda”.