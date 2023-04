Emanuela Orlandi, il fratello sulle parole su Papa Wojtyla: "Mai accusato di pedofilia"

Tante piste, tante ipotesi sul Caso Emanuela Orlandi, poi la riapertura del caso a circa quarant’anni dal rapimento che ha fatto emergere nuovi dettagli su questo intricato caso. A tale proposito stanno facendo discutere parecchio le dichiarazioni che il fratello di Emanuela, Pietro, ha rilasciato durante il programma Dimartedì. A luce di ciò lo stesso Pietro ha fatto nuovamente chiarezza sulle sue parole.

Pietro Orlandi fa chiarezza sulle sue parole su Papa Wojtyla

Pietro Orlandi è intervenuto in collegamento nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 14 aprile. Il fratello di Emanuela ha dichiarato che quanto da lui affermato è stato strumentalizzato sui giornali: “Ho parlato di questo argomento anche col promotore di giustizia Diddi, le mie parole sono state strumentalizzate per fare titoli di giornali”, quindi ha aggiunto: “Non ho mai accusato Giovanni Paolo II di pedofilia, sono arrivate palle di fango”.

L’intervento della legale Laura Sgrò

In trasmissione è intervenuta anche Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi. L’avvocata in merito allo sviluppo della vicenda ha tenuto a precisare: “Dal Vaticano registriamo positivamente la volontà di approfondire tutte le piste a partire dalla nostra memoria depositata, bisogna accantonare polemiche”.