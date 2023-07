Emanuela Orlandi, squarciate le gomme dell'auto del fratello: "Probabilmente è stato un folle"

Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la quindicenne scomparsa in Vaticano è stato vittima di un quello che potrebbe essere stato un gesto vandalico: le quattro gomme della sua auto sono state bucate. L’episodio che era stato anticipato dal blog “Notte criminale” è avvenuto nei giorni scorsi: “Molto probabilmente è il gesto di un folle, di qualcuno a cui sto antipatico per qualcosa che ho detto o fatto. Mi auguro sia un gesto isolato ma se in futuro a qualcuno dovesse venire in mente un gesto intimidatorio, sappia che io denuncio, non sto in silenzio a subire”, è stata la sua dichiarazione rilasciata ad Adnkronos.

Emanuela Orlandi, bucate le gomme di Pietro

Per il momento l’autore del gesto rimane sconosciuto. Al fine di fare chiarezza su quanto accaduto verrà effettuata un’analisi sulle telecamere posizionate nella zona. Nei mesi scorsi Pietro Orlandi aveva rilasciato delle parole pesantissime su San Giovanni Paolo II. Va segnalato che non si tratta del primo episodio “sospetto” del quale è stata vittima la famiglia di Pietro. La madre aveva infatti ricevuto in precedenza una lettera anonima dai contenuti intimidatori: “Caro Pietro, sei un bugiardo e tu lo sai! Vergognati per le allusioni su Wojtyla”, è quanto si legge.

Sulla questione Pietro Orlandi si era espresso così: “Tutto è possibile. Rispetto alla questione di Wojtyla arrivò quella lettera a mia madre, qualcuno sui social si disse contrariato però poi andare lì col coltello e tagliare le gomme… In un luogo, come Borgo Santo Spirito, pieno di telecamere”.

“Erano tagli di coltello”

Ad ogni modo Orlandi ha fatto sapere di aver provveduto a denunciare l’accaduto. Ha precisato che ad essere state tagliate erano solo le gomme della sua auto e che era stato un usato un coltello: “Ora stanno visionando le telecamere. Vedremo”, ha infine commentato.