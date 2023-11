È morta a 34 anni dopo una lunga malattia Emanuela Perinetti, figlia maggiore di Giorgio Perinetti che attualmente è il direttore sportivo dell’Avellino. In passato l’uomo ha ricoperto questo ruolo per molte altre squadre come Palermo, Genoa passando per Venezia, Siena, Roma e Napoli dov’è stato in società ai tempi di Maradona.

Chi era Emanuela Perinetti

Anche Emanuela, come il padre, lavorava nel mondo dello sport. Era infatti una influencer marketing manager. Si occupava dunque di aiutare brand, club e atleti nell’ambito del marketing digitale.

Nelle ultime ore Giorgio Perinetti aveva lasciato Avellino, dove lavora, per raggiungere la figlia in ospedale a Milano perché le sue condizioni si erano aggravate.

L’uomo si trova ora a dover affrontare un secondo terribile lutto dopo la perdita della moglie, pochi anni fa, deceduta a causa di un tumore al seno.

Il cordoglio del mondo dello sport

Si stringono al dolore di Giorgio Perinetti con messaggi di cordoglio numerose delle squadre per cui l’uomo aveva lavorato. Dal Palermo al Napoli, passando per il Brescia di cui Perinetti è stato dirigente lo scorso anno, per arrivare al Venezia che scrive: “Il Venezia FC si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Perinetti ed esprime le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Emanuela, figlia maggiore di Giorgio Perinetti, che in qualità di Direttore Sportivo dal 2015 al 2017 ha guidato il club arancioneroverde prima alla promozione in Serie C e l’anno seguente alla conquista della Serie B ed alla Coppa Italia di Lega Pro. Addio, Emanuela”