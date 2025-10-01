Emergenza alluvione a Odesa: soccorsi in corso per affrontare la devastazione del maltempo

Scopri come una tempesta devastante ha colpito Odesa, provocando danni significativi e sfide cruciali per i soccorritori.

Un fenomeno meteorologico senza precedenti ha devastato la città di Odesa, nel sud dell’Ucraina, causando una serie di eventi tragici e sfide significative per i soccorritori locali. In poche ore, la città ha ricevuto il quantitativo di pioggia che normalmente si registrerebbe in due mesi, portando a inondazioni catastrofiche e a una mobilitazione immediata dei servizi di emergenza.

Un disastro imprevisto

Le autorità locali hanno confermato che almeno nove persone, tra cui un bambino, hanno perso la vita a causa di questa tempesta violenta. In totale, le operazioni di salvataggio hanno portato a 362 evacuazioni da edifici e veicoli intrappolati nelle acque alluvionali, come riportato dal Servizio Statale per le Emergenze dell’Ucraina.

Operazioni di salvataggio in corso

I soccorritori hanno recuperato anche una bambina scomparsa, grazie all’impegno delle squadre di emergenza. Le immagini diffuse mostrano persone estratte da un autobus sommerso e veicoli rimossi dalle acque torrenziali. Il sindaco di Odesa, Gennadiy Trukhanov, ha descritto la situazione come difficile ma gestibile, sottolineando che il sistema fognario della città non era in grado di affrontare un carico di pioggia così elevato in un periodo così breve.

Nuove sfide in arrivo

Le previsioni meteorologiche indicano ulteriori condizioni avverse in avvicinamento per giovedì, il che potrebbe complicare ulteriormente le operazioni di soccorso. Questo avviene mentre il paese affronta una crisi continua a causa dell’invasione russa, che dura da tre anni e mezzo e ha reso i soccorsi ancora più urgenti.

Danni collaterali dalle ostilità

Oltre ai danni causati dall’alluvione, il conflitto in corso ha registrato ulteriori perdite. Nella città di Kherson, un uomo è deceduto a seguito di un attacco russo. Un attacco notturno a Kharkiv ha provocato sei feriti, tra cui un agente di polizia. Le immagini provenienti dal luogo dell’incidente mostrano vigili del fuoco impegnati a domare incendi che hanno distrutto diversi punti di vendita. Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha confermato che cinque delle sei persone ferite sono state ricoverate in ospedale per ricevere cure.

La situazione critica della centrale nucleare

In un contesto già complicato, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha lanciato un allerta riguardo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente sotto occupazione russa, che ha subito un’interruzione di energia durata sette giorni. Durante un suo discorso notturno, ha sottolineato che una situazione simile non si era mai verificata in precedenza.

Il direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, ha confermato di essere in contatto costante con entrambe le parti, tentando di facilitare la riconnessione della centrale alla rete elettrica. Ha evidenziato che, sebbene la centrale stia attualmente operando grazie a generatori di emergenza, questa rappresenta una soluzione non sostenibile per garantire la sicurezza nucleare a lungo termine.

La situazione a Odesa, così come in altre zone colpite, si presenta in uno stato di grave emergenza. Il futuro immediato è caratterizzato da incertezze e sfide senza precedenti. Gli sforzi di soccorso proseguono, mentre la comunità internazionale osserva con apprensione e manifesta solidarietà.