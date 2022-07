Emergenza climatica come opportunità lavorativa

(Adnkronos) – L'Australia vede l'emergenza climatica mondiale come un'opportunità per creare posti di lavoro. E' quanto dichiarato dal nuovo governo laburista guidato dall'italo-australiano Tony Albanese, introducendo una legislazione per ridurre le emissioni. Il Ministro per il Clima e l'Energia Chris Bowen ha sostenuto che un decennio di lotte politiche ha visto l'Australia retrocedere in materia di cambiamenti climatici e che la nuova legislazione invierà il messaggio che l'Australia è pronta a darsi da fare (in foto la Parliament House di Canberra).

Le norme fissano un obiettivo di riduzione delle emissioni del 43% entro il 2030 e di zero emissioni entro il 2050.