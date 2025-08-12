Emergenza crimine a Washington: il presidente Trump invia la Guardia Nazionale

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un intervento straordinario a Washington, DC, con il dispiegamento di 800 soldati della Guardia Nazionale e il controllo federale della polizia metropolitana della capitale. La decisione è stata presa in risposta a quello che Trump ha definito un’emergenza criminosa, affermando che è necessario “salvare” la capitale da un aumento della criminalità.

Durante una conferenza stampa di 78 minuti, il presidente ha delineato le sue misure straordinarie, sostenendo che la violenza sta minacciando la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Dettagli dell’intervento

In un annuncio che ha suscitato reazioni contrastanti, Trump ha dichiarato: “Oggi annuncio un’azione storica per salvare la capitale della nostra nazione dalla criminalità, dal sangue e dal caos.” L’intervento prevede il controllo diretto del Dipartimento di Polizia Metropolitana da parte del governo federale, con l’Attorney General Pam Bondi che supervisionerà le operazioni durante questo periodo di emergenza. Trump ha utilizzato i poteri conferitigli dal District of Columbia Home Rule Act, che consente al presidente di prendere il controllo della polizia in situazioni di emergenza.

“Stiamo riportando indietro la nostra capitale,” ha affermato Trump, aggiungendo che la Guardia Nazionale sarà impiegata per ristabilire l’ordine pubblico e la sicurezza. Ma come verranno gestiti i senzatetto? Ha anche menzionato l’intenzione di rimuoverli dalla città, sebbene i dettagli su questo piano rimangano vaghi e non chiariscano le modalità di attuazione.

Reazioni e contesto

Il sindaco di Washington, DC, Muriel Bowser, ha immediatamente contestato l’efficacia del dispiegamento della Guardia Nazionale. Ha messo in evidenza che il Dipartimento di Polizia Metropolitana è ancora sotto il suo comando e che la situazione della criminalità nel distretto è migliorata significativamente. “La criminalità violenta è ora al livello più basso in 30 anni,” ha affermato Bowser, sostenendo che la narrazione di Trump sulla violenza a Washington è errata.

Nel frattempo, dati recenti mostrano una diminuzione della criminalità violenta nella capitale, con una riduzione del 35% dal 2023 al 2024. Come è possibile che ci sia così tanta disparità tra le due visioni? L’amministrazione Trump continua a enfatizzare la necessità di un intervento federale, citando l’aumento delle violenze e l’urgente necessità di proteggere i cittadini.

Prospettive future e implicazioni

L’uso della Guardia Nazionale è previsto sotto il Title 32, il che significa che rimarranno sotto il controllo locale ma saranno finanziati a livello federale. Questa mossa consente loro di operare senza le restrizioni imposte dalla Posse Comitatus Act, che normalmente impedisce ai militari di svolgere funzioni di polizia. Il Segretario alla Difesa ha confermato che i soldati inizieranno a fluire nella capitale nei prossimi giorni e che le loro operazioni si concentreranno sulla protezione di edifici federali e monumenti nazionali.

Questa misura di emergenza ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e gli attivisti, che temono che l’intervento militare possa portare a una maggiore repressione e a un deterioramento delle relazioni tra le forze dell’ordine e la comunità. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se le misure adottate avranno l’effetto desiderato di ridurre la criminalità e migliorare la sicurezza a Washington, DC. È un momento cruciale per la capitale, e l’attenzione del mondo intero è puntata su di essa.