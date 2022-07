Il bagnino Gabriele Pagliarani si è reso protagonista di un gesto provocatorio, ecco cos'ha combinato

Non ci voleva proprio, nel bel mezzo della stagione estiva, un’emergenza Escherichia Coli nel mare della Riviera Romagnola. Eppure è successo a Rimini, dove le autorità hanno reso proibita la balneazione (solo per poche ore, in realtà) a causa di una concentrazione del pericoloso batterio nelle acque del litorale.

C’è però chi si è ribellato agli avvisi delle autorità sanitarie e che è convinto che le acque di Rimini siano belle e pulite: questo è il caso di Gabriele Pagliarani, bagnino diventato negli ultimi anni una vera e propria star dei social.

Pagliarani, per invitare i turisti a fare un salto a Rimini e a godersi le bellezze del territorio, ha deciso di registrare un video messaggio, già diventato virale, dove si mette a bere l’acqua del mare per dimostrarne la pulizia.

“Venite a Rimini, l’acqua è pulita!”: il messaggio di Gabriele Pagliarani

Nella clip vediamo il bagnino in riva al mare, sorridente e tronfio, con un bicchiere in mano. Dopo aver smentito (a modo suo) le ultime voci sulla qualità dell’acqua di mare, Pagliarani si abbassa versandosi un bel bicchiere di acqua di mare, che appare particolarmente limpida.

Quello che forse non sa è che non necessariamente all’acqua limpida corrisponde un’acqua senza batteri o altre pericolose sostanze.

Il precedente finito malissimo

