Emergenza incendi in Canada, 25mila sfollati nell'Alberta

Sono già andati in fumo circa 122mila ettari di boschi e foreste ed è emergenza incendi in Canada: gli sfollati crescono di ora in ora

Una primavera secca che ha fatto sentire i suoi effetti anche nelle zone ghiacciate: è ormai emergenza incendi in Canada e si registrano 25mila sfollati nell’Alberta. Dai media si apprende che ci sono altre 5.200 persone in stato di allerta e che i roghi attivi non accennano a diminuire. Quegli incendi sono fuori controllo nelle foreste dell’Alberta, in Canada ed il governo locale ha dichiarato lo stato di emergenza provinciale. Ma cosa sta succedendo?

Emergenza incendi in Canada e 25mila sfollati

Che ormai il numero di incendi attivi continua a salire a causa delle condizioni di caldo e siccità. La la premier provinciale Danielle Smith ha spiegato: “Si tratta di una crisi senza precedenti”. In ordine sono stati censiti oltre 100 incendi boschivi, dei quali 36 sono stati considerati fuori controllo. Ha proseguito la Smith: “Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza provinciale per preservare la sicurezza, la salute e il benessere degli abitanti dell’Alberta”. E da cosa dipendono quelle fiamme? La causa degli incendi boschivi è da collegarsi “a una primavera calda e secca e con tanta legna da ardere, bastano poche scintille per iniziare davvero spaventosi incendi”.

In fumo circa 122mila ettari di boschi

In tutto e finora sono andati in fumo circa 122mila ettari con 20 località che sono state evacuate. Lo stato di emergenza conferisce al governo provinciale “maggiori poteri per rispondere a situazioni estreme. Voglio assicurare a tutti che la nostra provincia ha gli strumenti giusti, la tecnologia giusta e le risorse giuste per affrontare questa sfida, e che ogni persona riceverà il supporto di cui ha bisogno”.

Qui sotto alcune delle impressionanti immagini degli incendi in corso.

⚠️Fire update 🧵 1/3 The Compound Meadows prescribed fire excursion remains classified as ‘being held’ at 3 ha. Today, fire crews worked to extinguish hot spots with the assistance of 1 helicopter. pic.twitter.com/BHULXeBMAq

— Banff National Park, Parks Canada (@BanffNP) May 6, 2023