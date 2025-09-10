Emergenza inondazioni a Bali: il bilancio sale a 12 vittime

Le forti piogge a Bali hanno causato gravi danni e il bilancio delle vittime continua a salire.

Bali, l’isola indonesiana famosa per le sue bellezze naturali e per il turismo, sta affrontando una situatione di emergenza a causa di forti piogge che hanno portato a devastanti inondazioni. Le piogge sono iniziate nella serata di martedì 9 settembre e hanno colpito in particolare la capitale dell’isola, Denpasar. Il bilancio attuale è di almeno 12 morti, con le autorità che continuano a lavorare per cercare superstiti tra le macerie di edifici crollati.

Il disastro a Denpasar

Le forti piogge hanno causato l’inondazione di numerose zone della capitale, portando al crollo di due edifici. I soccorritori, composti da volontari e membri della Protezione Civile, sono stati mobilitati immediatamente per cercare di salvare chi potrebbe trovarsi intrappolato. Sul posto, i nostri inviati confermano che le operazioni di soccorso sono in corso, ma le difficoltà legate alle condizioni meteo stanno complicando il lavoro delle squadre di emergenza.

Testimoni oculari riferiscono di scene di panico mentre le strade si riempivano rapidamente d’acqua, costringendo molte persone a cercare riparo sui tetti. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla mancanza di un adeguato sistema di drenaggio, che in molte aree di Denpasar è obsoleto e non in grado di gestire piogge così intense.

Impatto sull’infrastruttura e la comunità

Oltre alle perdite umane, le inondazioni hanno causato danni significativi alle infrastrutture. Le autorità locali stimano che centinaia di famiglie siano state sfollate, con molte abitazioni gravemente danneggiate o distrutte. Le scuole sono state chiuse e le strade principali sono state bloccate, complicando le operazioni di soccorso e di aiuto. Le autorità hanno attivato i centri di accoglienza per le famiglie colpite, ma la situazione rimane critica.

Il governo indonesiano ha dichiarato lo stato di emergenza nella zona e ha chiesto aiuto alle organizzazioni nazionali e internazionali per affrontare l’emergenza. Le agenzie di soccorso stanno già inviando aiuti e rifornimenti, ma ci vorrà tempo per ripristinare la normalità nell’isola, nota per le sue bellezze naturali e la sua cultura vibrante.

Le prospettive future

Con la stagione delle piogge che continua, le autorità sono in allerta per possibili ulteriori eventi meteorologici estremi. Esperti avvertono che il cambiamento climatico sta intensificando la frequenza e l’intensità di tali fenomeni, rendendo necessario un piano di gestione delle emergenze più efficace e un adeguato investimento nelle infrastrutture per prevenire futuri disastri. La popolazione di Bali, resiliente per natura, sta affrontando con coraggio questa crisi, ma ha bisogno di supporto e solidarietà.