Emergenza maltempo, gravi disagi e allagamenti anche a Napoli

Napoli, 18 mag. (askanews) – L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia, oltre all’Emilia-Romagna sta causando gravi danni in diverse zone del Paese.

In queste immagini, l’intervento dei Vigili del Fuoco a Napoli, per soccorrere alcuni automobilisti rimasti bloccati, con le proprie vetture, in un tunnel sull’autostrada A30.

La squadra del distaccamento di Nola è intervenuta in via Croce del Papa per portare aiuto ai cittadini in panne sotto un ponte dell’autostrada a causa di un allagamento.

Le persone sono state tratte in salvo e portate in un luogo sicuro a bordo dei mezzi dei Vigili del Fuoco.