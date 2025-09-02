Emergenza terremoto in Afghanistan: aggiornamenti e dettagli sui soccorsi

Il devastante terremoto in Afghanistan ha causato oltre 900 morti e migliaia di feriti, complicando le operazioni di soccorso.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Un forte terremoto ha colpito l’Afghanistan orientale, lasciando un bilancio tragico di oltre 900 morti e 3.000 feriti. La scossa, di magnitudo 6, ha devastato interi villaggi nella regione di Kunar, rendendo impossibile l’accesso ai soccorritori. Le autorità locali avvertono che il numero delle vittime potrebbe aumentare, con molte persone ancora intrappolate sotto le macerie.

Come possiamo rimanere indifferenti di fronte a una catastrofe di tali proporzioni?

Dettagli dell’emergenza e risposte delle autorità

Il capo provinciale della gestione delle catastrofi, Ehsanullah Ehsan, ha dichiarato che le operazioni di soccorso si stanno concentrando sulle aree montuose più remote, dove l’accesso è estremamente difficile. “Non possiamo prevedere con precisione quante persone siano ancora intrappolate sotto le macerie”, ha affermato Ehsan in una conferenza stampa. La situazione è aggravata dalla difficoltà di raggiungere le zone isolate lungo il confine pakistano, dove le case in mattoni di fango sono state distrutte. È incredibile pensare a quanto sia fragile la vita in queste regioni.

Le strade danneggiate e il terreno montagnoso stanno ostacolando gravemente i soccorsi. Ehsan ha sottolineato che l’accesso in veicolo rappresenta il principale ostacolo per le operazioni di aiuto. Il World Health Organization (WHO) ha confermato che la distruzione delle infrastrutture stradali e la posizione remota di molte comunità stanno rendendo impossibile la consegna di aiuti essenziali. Ci chiediamo, come possono i soccorritori superare tali sfide?

Le sfide nei soccorsi umanitari

Homa Nader, vice capo della delegazione della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in Afghanistan, ha dichiarato che le operazioni di soccorso sono diventate “quasi impossibili” a causa della devastazione delle strade. “Le sfide rimangono enormi”, ha detto Nader, riferendosi agli sforzi per ripulire le strade e garantire l’accesso ai soccorritori. “Siamo in attesa di un rapporto completo sugli incidenti, ma è probabile che il numero delle vittime aumenti drammaticamente, poiché non siamo ancora riusciti a raggiungere i villaggi più remoti”. È inquietante pensare a quante vite potrebbero essere salvate se solo le vie di comunicazione fossero migliori.

Il governo talebano ha avviato un intervento urgente per organizzare operazioni di soccorso e distribuire aiuti alle famiglie colpite. Tuttavia, il sistema sanitario, già fragile prima del terremoto, è sopraffatto dalle necessità delle persone ferite, molte delle quali sono state trasferite negli ospedali della capitale Kabul e nella provincia di Nangarhar. Quali misure si possono adottare per rafforzare un sistema sanitario così vulnerabile?

Contesto storico e vulnerabilità sismica

L’Afghanistan si trova in una zona sismicamente attiva, al confine tra le placche tettoniche indiana ed eurasiatica. Questo non è il primo evento catastrofico che colpisce il paese: solo nel mese di ottobre 2023, un altro terremoto ha causato la morte di oltre 2.000 persone nella provincia di Herat. La vulnerabilità del territorio, unita a una scarsa preparazione alle emergenze, rende l’Afghanistan particolarmente suscettibile a disastri naturali di questa portata. È tempo che le autorità internazionali prestino maggiore attenzione a queste problematiche.

Le operazioni di soccorso continuano, ma le autorità avvertono che il bilancio finale delle vittime potrebbe non essere conosciuto per giorni, se non settimane. Le équipe di soccorso stanno lavorando incessantemente, ma la situazione rimane critica e in continua evoluzione. Come possiamo supportare questi sforzi e contribuire a una risposta più efficace?