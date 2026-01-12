Emergenza valanghe in tutte le alpi, un altro morto in Savoia

Courchevel (Savoia), 12 gen. (askanews) – Emergenza valanghe in tutto l’arco alpino occidentale. A Courchevel,in Savoia, in tarda mattinata, uno sciatore fuori pista è stato travolto da un’altra valanga ed è stato trovato morto. Il ritrovamento è stato fatto dopo l’intervento degli elicotteri del soccorso alpino. Sei persone hanno perso la vita questo fine settimana a causa delle valanghe sulle Alpi, causate dall’instabilità del manto nevoso.

Il pericolo è alto anche in Italia, il Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri ha invitato tutte le persone che intendono muoversi o operare in ambiente montano innevato sulle catene dell’Appennino e delle Alpi centrali e occidentali alla massima prudenza.