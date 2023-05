Emergia, un italiano su quattro preoccupato per le bollette

Roma, 25 mag. (askanews) – L’81% degli italiani teme di non riuscire ad affrontare le spese nel prossimo futuro, mentre uno su quattro (il 27%) è preoccupato di non riuscire a pagare le bollette delle utenze domestiche. Questi i dati della ricerca Ipsos, presentata alla quarta Plenaria del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”, che fa il punto sulla situazione della povertà energetica in Italia, come spiega Marco Patuano, presidente del Banco dell’energia: “I dati Ipsos raccolti quest’anno purtroppo non dimostrano un miglioramento della situazione. Le famiglie in situazione di povertà energetica, ovvero che non sono in grado di soddisfare i propri bisogni sia per i temi dell’illuminazione, che del riscaldamento o raffreddamento, quelli che sono i fabbisogni energetici complessivi, continuano ad essere oltre l’8% della popolazione italiana, quindi ben oltre due milioni di famiglie. Questo se da un lato è di per se già un dato preoccupante, la cosa che fa riflettere sono le aspettative delle famiglie italiane. Le aspettative della famiglie italiane sono per il mantenimento di una situazione preoccupante”.

Per questo è nato il Manifesto del Banco dell’energia “Insieme per contrastare la povertà energetica”, promosso dal Banco dell’energia, l’ente filantropico fondato da A2A e formato da istituti di ricerca, enti del terzo settore, aziende e fondazioni e che ha come obiettivo il sostegno alle famiglie che si trovano in una situazione di vulnerabilità economica e sociale con un focus sulla povertà energetica. Il manifesto ha quindi un’importanza cruciale come conferma Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura: “E’ assolutamente un segnale forte e nel nostro piano, quindi nel piano del settore elettrico italiano c’è proprio quello di sviluppare maggiormente le energie rinnovabili che sono quelle che costano meno e che quindi permetteranno di diminuire il prezzo dell’energia elettrica”.

Alla plenaria ha partecipato anche il sottosegretario al Mef, Lucia Albano che ha ribadito l’attenzione del Governo verso le fasce più deboli della popolazione: “E’ un Governo particolarmente, è stato ed è un Governo particolarmente attento a questo. Lo abbiamo visto sin dalla Legge di Bilancio e la Legge di Bilancio ha stanziato 21 miliardi solo ed esclusivamente per il tema energetico. E’ chiaro che la congiuntura era particolare, ma il tema era soprattutto devoluto a sostenere famiglie e imprese ma soptrattuttpo famiglie in difficoltà energetica. Questo accade anche attualmente con il decreto Bollette. Ci sono state tantissime iniziative a sostegno e questo sarà sempre un’attenzione di questo Governo”.

Il manifesto ha 15 nuovi firmatari che si aggiungono ai 55 che lo hanno firmato dal 2021, mentre Plenitude fa il suo ingresso nel Board, oltre a Edison entrata nel 2022.