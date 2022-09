Emigrante si laurea in Inghilterra facendo lavoretti e diventa professore universitario

Francesco Caputo, partito dalla Calabria per laurearsi in Inghilterra, ora è diventato un professore universitario.

Nonostante il titolo di studio, nel nostro Paese non aveva opportunità.

Come tanti italiani ha deciso di andare in Inghilterra, dove si è arrangiato con qualche lavoretto per riuscire a prendere una seconda laurea. Francesco Caputo, connazionale partito dalla Piana di Sibari, in Calabria, ora è diventato un insegnante all’Università di Winchester. Un percorso pieno di difficoltà, davanti alle quali non si è mai tirato indietro, tanto da riuscire a trovare finalmente la sua strada. “In Italia siamo bravi, ma non siamo i soli.

Ai miei connazionali dico di guardare altrove perché solo così si cresce nelle esperienze e nella conoscenza” ha dichiarato a Lacnews24, ricordando le difficoltà del suo passato.

Francesco Caputo: “Ai giovani suggerisco di accogliere la diversità”

“Agli italiani e ai giovani in particolare suggerisco di accogliere la diversità, guardiamo lontano, non pensiamo a come devo stare bene io ma i nostri figli.Oggi i nostri ragazzi possono imparare tutto, se si vuole restare in Calabria lo si faccia ma è importante non sentirsi schiavi” ha dichiarato Caputo.

“Bisogna mettersi in gioco, sperimentarsi ed essere carichi di energia. Siate curiosi. Viviamo in un mondo aperto all’innovazione, con internet si può stare in Calabria e fare un master a Londra. La vita ha tante opportunità, è importante avere tante idee, senza sposare ideologie” ha aggiunto.