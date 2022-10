Emigratis chiude in anticipo: flop per Pio e Amedeo

Emigratis chiude in anticipo: il flop di Pio e Amedeo potrebbe mettere a rischio la messa in onda di Felicissima sera.

Brutta batosta per Pio e Amedeo: Emigratis ha chiuso i battenti in anticipo. Visti gli ascolti per nulla soddisfacenti, i vertici di Mediaset hanno deciso di mandare in ferie il programma alla quarta puntata.

Emigratis chiude in anticipo

L’ultima puntata di Emigratis, la quarta sulla tabella di marcia, ha chiuso la stagione.

La decisione è stata presa dai vertici Mediaset dopo gli ascolti poco soddisfacenti registrati da Pio e Amedeo. Il format dei comici pugliesi è stato sempre battuto dalle repliche de Il Commissario Montalbano, in onda su Rai1. Pertanto, il Biscione ha anticipato la chiusura.

Emigratis: gli ascolti dell’ultima puntata

Mercoledì 19 ottobre, Emigratis è stato seguito da 1 milione e 691 mila telespettatori, pari ad uno share del 13.11%. La replica de Il Commissario Montalbano, invece, ha tenuto incollati allo schermo 3 milioni e 449 mila telespettatori, con uno share del 18.79%.

Davanti all’ennesimo flop di Pio e Amedeo, Mediaset ha disposto la chiusura anticipata.

Pio e Amedeo torneranno con Felicissima sera?

Dopo la chiusura anticipata di Emigratis, la domanda sorge spontanea: Mediaset confermerà il ritorno in prima serata di Felicissima sera? Al momento, non è dato saperlo. Sembra che il Biscione voglia comunque dare una seconda possibilità a Pio e Amedeo, ma lo show potrebbe anche slittare dal 2023 al 2024.

Un escamotage per far dimenticare al pubblico Emigratis? Lo scopriremo presto.