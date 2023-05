Emilia-Romagna, ancora allerta rossa: città devastate dall'alluvione

Allerta rossa in Emilia-Romagna per piene dei fiume e frane: non sono previste piogge

L’allerta rossa sull’Emilia-Romagna è stata estesa anche alla giornata di oggi, giovedì 18 Maggio. Dalle previsioni del meteo sembra che non dovrebbe piovere, ma permane criticità idraulica e idrogeologica.

Alluvione in Emilia-Romagna: è ancora allerta rossa

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emanato nella giornata di ieri il codice rosso per piene dei fiumi, frane, e piene dei corsi minori. L’allerta rimane anche per oggi, giovedì 18 Maggio, nonostante sembra che le piogge si siano arrestate. Il bollettino è valido dalla mezzanotte e durerà fino alle ore 24 del 19 Maggio. La tregua del maltempo potrebbe durare qualche giorno.

Le zone più a rischio

Nello specifico, l’llerta rossa è stata diramata per piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. È stata poi diramata per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Si parla, invece, di allerta arancione per piene dei fiumi nella provincia di Bologna e allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia e per mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.