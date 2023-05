Emilia Romagna, è sempre allerta rossa: non c'è pace per la regione martori...

L’Emilia Romagna è ancora alle prese con le conseguenze della terribile alluvione che l’ha colpita negli scorsi giorni e che ha causato la tragica scomparsa di 15 persone. la paura non è ancora finita, anche oggi per c’è maltempo su molte zone della regione e si attendono temporali e piogge.

Alluvione in Emilia Romagna: ancora allerta rossa nella regione

Alla mattina piogge sparse nella zona settentrionale dell’Emilia Romagna, dove è ancora attiva un’allerta rossa per le criticità idrauliche generate dalle piene dei giorni precedenti. Anche nella pianura bolognese, nel ravennate e nel forlivese è allerta rossa per rischio idraulico. La Protezione Civile ha spiegato che il grosso pericolo in questo momento non è dato tanto dalle nuove precipitazioni attese, ma soprattutto dal rischio frane.

Maltempo nel resto d’Italia: allerta gialla in diverse regioni

Nel frattempo, il maltempo colpisce anche tante altre zone d’Italia. È stata diramata un’allerta gialla sulle regioni dell’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Toscana. In tutti questi casi il motivo è rischio idraulico e temporali. Già dal mattino, infatti, pioverà sulle pianure friulane, venete, lombarde.