Il maltempo in Emilia-Romagna sta esasperando il rischio di danni e incidenti nella Regione: i violenti temporali che stanno travolgendo la Regione hanno provocato una ingente frana nel comune di Sarsina, nel Cesenate.

Emilia-Romagna, il maltempo provoca una frana nel comune di Sarsina

Con il trascorrere delle ore, i danni provocati dal maltempo che si è furiosamente abbattuto sull’Emilia-Romagna e sulle Marche non fanno altro che moltiplicarsi. Nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio, le forti piogge che stanno cadendo senza sosta hanno causato una ingente frana a Ranchio, nel comune di Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, una parte del terreno si è improvvisamente staccata dalla collina sotto lo sguardo attonito dei residenti. Molti abitanti di Ranchio hanno immortalato la scena con i propri smartphone e hanno diffuso video e foto sui social.

Le parole del sindaco Cangini

La situazione metereologica della zona è stata commentata dal sindaco Enrico Cangini. Le parole del primo cittadino sono state riportate da Cesena Today. Stando a quanto si legge sul giornale online, Cangiani ha affermato che, nell’area, “la situazione è particolarmente drammatica” con il fiume Savio e i torrenti Borello e Fanante che sono esondati in diversi punti.

“Attualmente l’alta valle del torrente Borello si trova in un completo isolamento per via di diversi movimenti franosi che la circondano”, ha dichiarato il sindaco che ha anche sottolineato che, al momento, non è possibile raggiungere le località di Ranchio, Rullato e Pieve di Rivoschio. “La frazione di Ranchio, oltre ad essere isolata, si trova anche senza acqua per via di una rottura acquedottistica”, ha aggiunto.