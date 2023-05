Ursula von der Leyen è in arrivo in Italia, dove farà visita ai territori colpiti dall’alluvione. Ad accompagnarla, tra le strade disastrate dell’Emilia Romagna, ci saranno anche la premier Giorgia Meloni e il governatore della regione Stefano Bonaccini. Nel frattempo, è fissato per le ore 18 il nuovo Cdm: si decideranno i prossimi passi in tema di aiuti.

Emilia Romagna, arriva Ursula von der Leyen: la visita con Meloni e Bonaccini

La portavoce della Commissione Europea, Dana Spinant, si era occupata di dare l’annuncio: Ursula von der Leyen è in arrivo in Italia. La Presidente della Commissione farà visita ai territori dell’Emilia Romagna devastati dall’alluvione. Con lei ci saranno anche Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. La von der Leyen sarà accompagnata anche nelle zone più critiche, che per l’occasione saranno sorvolate in elicottero. Al termine della visita ci sarà un breve incontro con i giornalisti.

Il Cdm alle 18: cosa potrebbe accadere

Nel frattempo, però, questo giovedì 25 maggio è un giorno da segnare sul calendario anche per un altro motivo. Alle ore 18, infatti, è previsto un nuovo Consiglio dei ministri, che darà seguito a quello che c’era già stato la mattina del 23, in cui si dovranno prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell’emergenza nelle zone colpite dal maltempo.