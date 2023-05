Mentre la situazione in Emilia Romagna è in lento e costante miglioramento, nella giornata di ieri il Cdm ha approvato il decreto per gli aiuti. La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente della regione Stefano Bonaccini: sono stati stanziati fondi per oltre due miliardi di euro.

Emilia Romagna, varato il Decreto Aiuti: che cosa prevede

Il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha parlato del Decreto Aiuti per l’Emilia Romagna: “È un decreto legge con i primi interventi urgenti, molto corposo, ci sono molte misure.” Questo Dl, per il quale sono stati previsti fondi da circa due miliardi di euro, prevede alcuni interventi immediati. In primo luogo, è stato esteso lo stato di emergenza ai comuni romagnoli che non erano stati colpiti dall’ondata di maltempo dei primi di Maggio. Per aiutare i cittadini, è ora prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino al 31 Agosto prossimo, mentre l’Arera sospende il pagamento delle bollette. 20 milioni sono destinati alla scuola per la continuità didattica, mentre per il lavoro è stata prevista una cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni. Infine, abbiamo una una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi che hanno sospeso le loro attività e un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dalla terribile alluvione.

Emilia Romagna: oggi è lutto nazionale

Nel frattempo, sempre durante il Consiglio dei ministri di ieri, si è deciso che la giornata di oggi, mercoledì 24 Maggio sarà di lutto nazionale; tutto il Paese è chiamato a ricordare le 15 vittime dell’alluvione. Domani è attesa la visita del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in Emilia Romagna.