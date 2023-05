Per far fronte alla tragedia meteo in Emilia-Romagna è previsto in agenda di Palazzo Chigi anche il Bonus auto e furgoni: 5mila euro per l’acquisto. La misura è di fatto un incentivo per chi avesse avuto i mezzi distrutti o danneggiati dall’alluvione. Si tratta di un vero e proprio bonus per auto e furgoni ed è nel novero delle misure messe a punto dal governo Meloni per cercare di aiutare le aree colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Emilia-Romagna, ecco il Bonus auto e furgoni

Si tratta di un incentivo di 5mila euro rivolto alle persone fisiche che acquistano, anche in leasing, un’auto o un veicolo commerciale Euro 6 entro il 31 dicembre 2024. C’è una condizione “green”: i richiedenti potranno accedervi purché scelgano di rottamare un veicolo della stessa categoria “distrutto o gravemente danneggiato in seguito all’alluvione”. E c’è anche un importante distinguo economico: gli incentivi potrebbero essere cumulabili con altre agevolazioni, il tutto però purché la somma fra queste non porti al superamento del costo totale sostenuto.

Serve un Dpcm per dare il via

In termini giuridici per questo tipo di Bonus occorre un Dpcm che lo disciplini. Al momento c’è un “contenitore generale”, sarebbe quello con cui Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge maltempo il 23 maggio. Ecco, esso contiene le prime misure per l’emergenza che ha colpito l’Emilia-Romagna e le Marche. Il pacchetto vale 2 miliardi di euro. Prevista, fra l’altro e tra le misure urgenti dell’Esecutivo, anche la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro.