Emilia Romagna, è ancora allerta rossa: "Paura per il rischio frane"

Ad una settimana dall'inizio dell'alluvione, in Emilia Romagna è ancora allerta rossa: la Portezione civile spiega i motivi

In questi giorni ha piovuto poco, ma in Emilia Romagna è rimasta l’allerta rossa. Anche per oggi, giovedì 25 Maggio, la situazione è la medesima. La Protezione civile spiega i motivi: “Si temono piene e frane“.

Emilia Romagna, è allerta rossa: si temono piene e frane

Rispetto ai giorni scorsi il maltempo sembra aver lasciato un po’ di trega alle zone colpite dall’alluvione, ma nonostante questo permangono le allerte. La Protezione civile ne spiega i motivi: “Le allerte meteo-idro in Emilia-Romagna restano valide perché in quel territorio ci sono aree ancora inondate e versanti resi vulnerabili dalle intense piogge dei giorni scorsi. Ogni volta che viene emessa un’allerta, infatti, si tiene conto sia dei fenomeni meteo previsti sia delle condizioni del suolo per valutare gli effetti sul territorio”.

Tornano i temporali: attenzione al maltempo nel fine settimana

Il fine settimana, però, potrebbe nascondere ancora qualche insidia dal punto di vista del maltempo. Secondo le previsioni meteo degli esperti, infatti, l’Italia tornerà ad essere colpita da rovesci e temporali sparsi. Purtroppo, alcune delle zone che dovrebbero essere interessate, sono ancora quelle dell’Emilia Romagna. La pioggia dovrebbe cadere nelle giornate comprese tra venerdì e domenica.