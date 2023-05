Cosa sta facendo Palazzo Chigi per l'Emilia-Romagna: applicabile il Superbonus 110 per le villette alluvionate

Tra le misure adottate dall’Esecutivo in ordine al disastro meteo in Emilia-Romagna spicca quella del Superbonus 110 per villette alluvionate per il quale è stata fissata una e proroga a 3 mesi. Il decreto varato dal Governo presieduto da Giorgia Meloni prevede una nuova tempistica sul massimale. Ma cosa significa in concreto? Che ci saranno tre mesi in più per beneficiare del superbonus al 110% e che quei mesi saranno per i proprietari della villette nelle aree dell’Emilia Romagna in stato di emergenza per le alluvioni.

Emilia-Romagna, “torna” il Superbonus 110

Lo stabilisce il decreto legge varato dal Cdm del 23 maggio dopo i danni del maltempo. E la nota di Palazzo Chigi spiega che questa misura emergenziale prevede “il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%“. Una proroga di tre mesi che ha un preciso target di utilizzo: essa avrà valore solo per le villette nelle Province dichiarate in stato di emergenza. E quali sono le Province interessate?

Quali saranno le Province interessate dalla misura

Edilportale spiega che “sono quelle di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini“. Dopo il sopralluogo nell’Emilia Romagna alluvionata la premier Meloni aveva promesso un primo intervento del governo da 20 milioni di euro. E aveva detto: “Mi ha colpito la reazione della gente, bisogna essere alla loro altezza”. Poi la mission: “Trovate tutte le risorse disponibili da usare subito, senza fare deficit“.