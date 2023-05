I sub hanno ritrovato il corpo senza vita dalla 15esima vittima dell'alluvione in Emilia Romagna

Il corpo senza vita ritrovato ieri dai sub dovrebbe appartenere ad un uomo di 68 anni orginario di Fusignano, che da giorni era dato per scomparso. Il bilancio delle vittime della terribile alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna sale, dunque, a 15.

Emilia Romagna, i sub trovano la 15esima vittima: è un 68enne di Fusignano

Di lui non si aveva più alcuna traccia dal 17 di Maggio e ormai non si poteva fare altro se non temere il peggio. Poi, ieri, la terribile scoperta: il corpo del 68enne di Fusignano è stato ritrovato senza vita dai sommozzatori dei carabinieri. Il cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio del 23 Maggio nelle campagne di Belricetto di Lugo, nel Ravennate. L’uomo, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, era uscito dal suo furgone prima di essere trascinato via dalle acque.

Si celebrano i primi funerali

Il Consiglio dei ministri ha fissato per oggi, mercoledì 24 Maggio, la giornata di lutto nazionale in ricordo delle vittime dell’alluvione. E proprio oggi si inizieranno a celebrare i primi funerali. Al momento, la situazione del meteo nella regione sembra essere in miglioramento, ma sono ancora 1.634 i volontari al lavoro per ristabilire l’ordine in Emilia.