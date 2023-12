Roma, 15 dic. (askanews) – “Penso che Schlein avrebbe avuto un grande successo qui oggi, anche perché quando l’avversario ti dà la possibilità di parlare ai suoi, che sono cittadini italiani come gli altri, è un’occasione per fare proselitismo”. Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, a margine di Atreju 2023 a Castel Sant’Angelo a Roma. “Io sono qui a cercare un po’ di voti per il centrosinistra oggi, non so quanti ne prenderò, forse pochi – ha aggiunto – ma ci sto provando”.