Emiliano: terzo mandato? In Puglia no divieto ma mai posto questione

Roma, 15 dic. (askanews) – “Non vorrei che il mio parere sulla costituzionalità di una norma equivalesse a una mia candidatura per il terzo mandato ma ci si candida solo se ci sono le condizioni politiche; in Puglia non c’é un divieto giuridico di candidarsi una terza volta, ma se c’è una legge nazionale che limita a due i mandati è evidente che per lo meno un imbarazzo politico ci potrebbe essere a fare un terzo mandato, per cui io non ho mai posto la questione di una mia ricandidatura per la terza volta, anche perché un buon candidato eventualmente per proseguire il mio lavoro lo abbiamo già”.

Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, a margine di Atreju 2023 a Castel Sant’Angelo a Roma, rispondendo a proposito di un eventuale ricandidatura.