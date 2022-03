Addio ad Emilio De Luca, pilota di 34 anni morto mentre aspettava di partecipare ad una gara di karting: ha avuto un malore improvviso.

Tragedia ad Alcamo, comune in provincia di Trapani, dove Emilio de Luca è morto mentre era i attesa di partecipare ad un trofeo regionale di karting. Nonostante i tempestivi soccorsi seguiti ad un improvviso malore, per lui non c’è stato nulla da fare.

Emilio De Luca morto

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di domenica 27 marzo presso il circuito di Castellammare del Golfo. Secondo quanto ricostruito, il giovane pilota stava attendendo di partecipare alla gara quando all’improvviso ha iniziato a non sentirsi bene. I presenti hanno dunque allertato i sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarlo per poi trasferirlo d’urgenza in ospedale. Purtroppo, a causa di un arresto cardiaco, è morto poco dopo.

Emilio De Luca morto: “Comunità profondamente addolorata”

La gara di karting, di cui Emilio era uno degli organizzatori, è stata annullata. Profondo il cordoglio espresso dal sindaco Nicolò Rizzo e da tutta l’amministrazione comunale: “La comunità è profondamente addolorata Porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari di Emilio de Luca, organizzatore e giovane pilota del trofeo, purtroppo deceduto, esprimendo profondo cordoglio e dispiacere”.