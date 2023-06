Emilio Fede ha scagliato una bordata in diretta contro Mara Venier, che nella puntata di fine stagione a Domenica In è scoppiata in lacrime a causa della scomparsa di suo genero, Pier Francesco Forleo.

Emilio Fede: la bordata a Mara Venier

La chiusura di stagione a Domenica In è stata particolarmente difficile per Mara Venier, che non ha nascosto le sue lacrime di dolore e non ha mancato di ricordare suo genero, Pier Francesco Forleo, scomparso alcuni giorni fa. Emilio Fede, che durante una diretta social stava assistendo alla puntata, ha scagliato una bordata contro la conduttrice affermando: “Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno”.

In tanti sui social hanno trovato di cattivo gusto le parole dell’ex volto tv e si chiedono se Mara Venier replicherà alle sue parole. La conduttrice ha espresso pubblicamente il suo dolore per la scomparsa del dirigente Rai Pier Francesco Forleo, marito di sua figlia Elisabetta Ferracini. L’uomo è scomparso a 62 anni lo scorso 9 giugno, ma non sono state fornite delucidazioni sulle cause della sua scomparsa. Mara Venier ha affermato di averlo considerato come un figlio e sui social ha scritto: “Sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce”