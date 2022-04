Emilio Fede oggi: che fine ha fatto? Anche se è lontano dalla tv, ha trovato il modo per tenersi "attivo".

Lontano da tempo dal mondo della televisione, Emilio Fede sta per compiere 91 anni. Nel corso della sua lunga carriera è finito più volte al centro di vicende giudiziarie, l’ultima delle quali l’ha visto concludere gli arresti domiciliari a dicembre 2021.

Che fine ha fatto il giornalista?

Emilio Fede oggi: che fine ha fatto?

Classe 1931, Emilio Fede nasce il 24 giugno a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ha iniziato la sua carriera in televisione come mezzo busto del Tg1 nel lontano 1976. E’ rimasto fedele a Viale Mazzini fino al 1987, quando è diventato direttore di Videonews. Fino al 2012 è stato volto del Tg4, poi si è pian piano allontanato dal piccolo schermo.

Una domanda, pertanto, è lecita: che fine ha fatto Fede?

I guai giudiziari di Emilio Fede

Il suo allontanamento dalla televisione è da ricollegare anche ad alcune vicende giudiziarie che lo hanno visto al centro della scena. Venne accusato di bancarotta fraudolenta insieme a Lele Mora e poi venne assolto, ma in seguito finì nel processo Ruby che vide coinvolto Silvio Berlusconi. Emilio venne condannato a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento alla prostituzione.

Fede ha scontato la sua pena agli arresti domiciliari ed è tornato libero nel mese di dicembre del 2021.

Emilio Fede via dalla tv, ma attivo sui social

Emilio, oltre ai guai giudiziari, ha avuto parecchi problemi di salute. E’ anche per questo, quindi, che si è allontanato dal mondo della tv. Inoltre, a giugno del 2021 ha perso la moglie Diana De Feo, dalla quale ha avuto le figlie Simona e Sveva.

Anche se è latitante dalla televisione, Fede è parecchio attivo sui social, dove pubblica lunghi video su diversi temi di attualità.