Emily Chesterton è morta: la star del teatro aveva solo 30 anni

Lutto nel mondo del teatro: Emily Chesterton è morta all’età di 30 anni. L’attrice è deceduta nei primi giorni di novembre, ma la famiglia ha reso pubblica la triste notizia soltanto nelle ultime ore.

A rendere pubblica la triste notizia è stata la famiglia dell’attrice, che ha spiegato che il decesso è avvenuto nei primi giorni di novembre. L’annuncio, diffuso sui social, recita:

“Cara amici, è con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la morte della nostra cara Emily. È stata vincitrice del Premio di poesia Hammond nel 2018 e ha anche ricevuto una borsa di studio William Newsom. A causa di cause naturali inaspettate, Emily è morta circondata dalla sua famiglia”.

Emily Chesterton è morta in seguito al vaccino Covid?

Emily Chesterton, classe 1992, è morta a Londra, città in cui viveva con il compagno Keoni. Stando a quanto reso pubblico dalla famiglia, l’attrice è deceduta per “cause naturali inaspettate“. Secondo le prime informazioni diffuse dai media inglesi, al momento si esclude che possa essere scomparsa per “eventuali reazioni avverse” al vaccino anti Covid.

Chi era Emily Chesterton

Nata nel 1992 a Manchester, Emily Chesterton viveva a Londra, con il compagno Keoni, al suo fianco dal 2018.

Star del teatro inglese, si era laureata al Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA). La sua carriera è decollata subito dopo gli studi, portandola a calcare i palchi più famosi della sua nazione.