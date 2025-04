"Emily in Paris 5" si gira a Roma a maggio, poi il set a Parigi

Roma, 18 apr. (askanews) – Annunciato l’inizio delle riprese della quinta stagione di “Emily in Paris”. Partiranno a Roma a maggio, per poi spostarsi a Parigi in estate. La stagione 5 arriverà nel 2025 su Netflix.

La serie, creata da Darren Star, “ideatore di Sex and the City”, che è anche autore e tra i produttori esecutivi, ha sempre per protagonista Lily Collins nei panni di Emily Cooper, americana trasferitasi a Parigi per lavorare in un’agenzia pubblicitaria, circondata dai colleghi Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold), Luc (Bruno Gouery), l’amica e coinquilina Mindy (Ashley Park) e i suoi amori, tra cui non sa decidersi, Gabriel (Lucas Bravo), Alfie (Lucien Laviscount) e adesso anche Marcello (Eugenio Franceschini) arrivato nella quarta stagione.

Tutto era finito a Roma. Il finale aperto della stagione 4 aveva visto Emily arrivare in Italia per seguire una campagna pubblicitaria del nuovo cliente Marcello; che però si rivela più di un rapporto di lavoro. Mentre a Parigi Gabriel ha ottenuto la sua agognata stella Michelin e vorrebbe festeggiare con lei.